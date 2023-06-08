Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о сложностях первого этапа точечного наступления по всей линии фронта.
Об этом со ссылкой на источники сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко. Подтверждает это и Офис президента Украины.
По заявлению украинской стороны, ВСУ не сумели прорвать линию обороны российской армии и вынуждены вернуться на исходные позиции. Отмечается, что вооружённые силы Незалежной несут большие потери.
"Оборонительные сооружения российской армии сильно укреплены, а минные поля лишают ВСУ маневренности, из-за чего наша техника становится лёгкой целью для вражеской артиллерии", — цитирует украинские порталы ведущий Первого канала.
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