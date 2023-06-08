Главком вооружённых сил Украины Валерий Залужный доложил президенту Владимиру Зеленскому о потере первых немецких танков Leopard 2. Об этом сообщает украинский инсайдерский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источники в Киеве.
Эксперты пишут, что "Леопарды" оказались слабее своих характеристик и были повреждены российской артиллерией.
Авторы канала добавили также, что потери ВСУ на Южном фронте значительны, а прорывов организовать не удалось. В связи с этим, Залужный просит созвать ставку, чтобы изменить планы контрнаступления, которые резко нарушила ситуация на Каховской ГЭС.
Ранее эксперты назвали шокирующие цифры потерь Украины за первые шесть дней репетиции "контрнаступа".
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