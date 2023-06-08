Главком ВСУ Залужный доложил Зеленскому о потере первых танков Leopard

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Главком вооружённых сил Украины Валерий Залужный доложил президенту Владимиру Зеленскому о потере первых немецких танков Leopard 2. Об этом сообщает украинский инсайдерский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источники в Киеве.

Фото: https://t.me/stranaua/98616

Эксперты пишут, что "Леопарды" оказались слабее своих характеристик и были повреждены российской артиллерией.

Авторы канала добавили также, что потери ВСУ на Южном фронте значительны, а прорывов организовать не удалось. В связи с этим, Залужный просит созвать ставку, чтобы изменить планы контрнаступления, которые резко нарушила ситуация на Каховской ГЭС.

Ранее эксперты назвали шокирующие цифры потерь Украины за первые шесть дней репетиции "контрнаступа".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.