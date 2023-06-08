За шесть суток репетиции "контрнаступления" общие потери вооружённых сил, Главного управления разведки и Воздушных сил Украины превысили 7 000 убитыми и 2 400 пропавшими без вести. Об этом сообщает автор Telegram-канала "Образ будущего".
По его данным, также почти 4 000 тяжелораненых доставлено в больницы Николаева, Одессы, Кривого Рога, Днепропетровска и Винницы.
А в аэропорт Кишинёва для отправки в Польшу и Румынию вывезено более 340 бойцов западных частных военных компаний.
Кроме того, российские бойцы уничтожили более 54 танков советского производства, 9 "Леопардов" разной модификации и более 43 БМП советского и западного производства, а также другой военной техники, добавил эксперт.
Ранее аналитик Владислав Шурыгин заметил, что Киев не добился никаких результатов за четверо суток наступления.
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