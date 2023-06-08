Потери Украины за шесть дней репетиции наступления превысили 7 000 убитыми

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

За шесть суток репетиции "контрнаступления" общие потери вооружённых сил, Главного управления разведки и Воздушных сил Украины превысили 7 000 убитыми и 2 400 пропавшими без вести. Об этом сообщает автор Telegram-канала "Образ будущего".

Фото: https://t.me/anna_news/35266

По его данным, также почти 4 000 тяжелораненых доставлено в больницы Николаева, Одессы, Кривого Рога, Днепропетровска и Винницы.

А в аэропорт Кишинёва для отправки в Польшу и Румынию вывезено более 340 бойцов западных частных военных компаний.

Кроме того, российские бойцы уничтожили более 54 танков советского производства, 9 "Леопардов" разной модификации и более 43 БМП советского и западного производства, а также другой военной техники, добавил эксперт.

Ранее аналитик Владислав Шурыгин заметил, что Киев не добился никаких результатов за четверо суток наступления.

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