РВ: на Запорожском фронте ВСУ применили хитрую тактику, о которой нужно знать

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ходе наступления на Запорожском направлении вооружённые силы Украины (ВСУ) применили хитрую тактику, о которой нужно знать всем российским военным, находящимся в зоне спецоперации. Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Фото: wallhere.com

Долгое время ВСУ под Ореховым проводили разведки боем, теряя при этом кучу техники, однако отслеживая тактику обороны армии России, в том числе и то, откуда к позициям будут подходить подкрепления, пояснили авторы издания.

Первую линию обороны ВС РФ украинцы сегодня попытались отрезать с помощью дистанционного минирования натовскими минами. Минирование проведено в районах, из которых к фронту должны были подойти бронетанковые подкрепления, затрудняя их подход к месту прорыва.

Однако российские резервы всё равно подходят, бойцы продолжают отражать наступление, заключили военкоры.

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