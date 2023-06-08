МК: Матвийчук назвал возможные сроки ввода польских войск на Украину

Отправной точкой для ввода польского военного контингента на территорию Украины могут стать предстоящие учения НАТО. Однако это будет зависеть от того, как пойдут дела у ВСУ в ходе большого наступления. Такое мнение высказал офицер спецназа разведки полковник в запасе Анатолий Матвийчук в беседе с "МК".

Фото: flickr. com

Военный эксперт прокомментировал заявление экс-главы Североатлантического альянса Андерса Расмуссена, который назвал условие для вступления в конфликт некоторых стран блока, в частности Польши.

Матвийчук отметил, что 12 июня начинаются учения альянса "Air Defender-2023", в ходе которых с аэродромов поднимется порядка трёхсот самолётов, которые будут летать вдоль государственной границы РФ. А России придётся в ответ полностью поднимать все свои противовоздушные силы.

"Вот в этот период и возможен переход войск "вне НАТО" — Польши и стран Балтии — на Украину для выполнения боевых задач по поддержке ВСУ. Если это произойдёт, то я не исключаю, что они могут попытаться "зацепить" Калининградскую область, уж очень поляки хотят забрать её у нас", — пояснил разведчик.

Однако если российские военные смогут разгромить на поле боя ударную группировку противника, то никакого вторжения со стороны войск стран НАТО не будет, они ограничатся лишь угрозами, заключил собеседник издания.

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