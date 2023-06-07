The Guardian: бывший глава НАТО заявил, что альянс может ввести войска на Украину

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

НАТО может ввести войска на Украину при одном условии. Об этом заявил экс-генсек альянса Андерс Расмуссен, пишет The Guardian.

Фото: flickr. com

По его словам, это произойдёт, если страны-члены НАТО, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите в Вильнюсе 15 июля.

Если НАТО не сможет договориться о чётком пути для Украины, есть вероятность, что некоторые страны, например Польша, а за ней и страны Балтии, могут принять меры в индивидуальном порядке — вплоть до размещения своих войск на Украине, заметил бывший глава блока.

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