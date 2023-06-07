НАТО может ввести войска на Украину при одном условии. Об этом заявил экс-генсек альянса Андерс Расмуссен, пишет The Guardian.
По его словам, это произойдёт, если страны-члены НАТО, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите в Вильнюсе 15 июля.
Если НАТО не сможет договориться о чётком пути для Украины, есть вероятность, что некоторые страны, например Польша, а за ней и страны Балтии, могут принять меры в индивидуальном порядке — вплоть до размещения своих войск на Украине, заметил бывший глава блока.
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