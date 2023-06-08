Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на Запорожском направлении

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В официальном Telegram-канале Минобороны России продемонстрировали видео ликвидации бронетехники ВСУ на Запорожском направлении.

Военкоры "Русской Весны" заявили, что на опубликованных кадрах можно заметить уничтожение немецких танков Leopard и другой техники, которую ВСУ получили от альянса НАТО.

Военный обозреватель Bild* Юлиан Рёпке сообщал, что во время наступления южнее Орехова украинская армия впервые задействовала танки Leopard-2. Они возглавили колонну британских и американских бронемашин, отметил эксперт.

"Судя по всему, немецкие танки встретили ожесточённое сопротивление россиян. Несколько машин подорвались на минах или попали под артиллерийский огонь", — сказал журналист.

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