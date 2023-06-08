В официальном Telegram-канале Минобороны России продемонстрировали видео ликвидации бронетехники ВСУ на Запорожском направлении.
Военкоры "Русской Весны" заявили, что на опубликованных кадрах можно заметить уничтожение немецких танков Leopard и другой техники, которую ВСУ получили от альянса НАТО.
Военный обозреватель Bild* Юлиан Рёпке сообщал, что во время наступления южнее Орехова украинская армия впервые задействовала танки Leopard-2. Они возглавили колонну британских и американских бронемашин, отметил эксперт.
"Судя по всему, немецкие танки встретили ожесточённое сопротивление россиян. Несколько машин подорвались на минах или попали под артиллерийский огонь", — сказал журналист.
* На территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещённых сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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