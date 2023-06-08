Военный обозреватель Юлиан Рёпке сообщил, что большое контрнаступление ВСУ уже началось. Об этом написали в Telegram-канале Bild*.
Как подчеркнул эксперт, он проанализировал фото- и видеоматериалы о боях на Украине. По словам специалиста, Киев запустил операцию в "ожидаемом месте".
"Южнее Орехова происходит крупное наступление ВСУ, а именно на Токмак и Пологи", — сказал журналист.
Он добавил, что есть данные об атаках украинских военных на Васильевку. Однако нет снимков, которые подтвердили бы эту информацию. Также Рёпке сообщил, что ВСУ нанесли серьёзные ракетные удары по Токмаку, Мелитополю и Пологам.
* На территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещённых сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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