Военный эксперт Bild* Рёпке: большое контрнаступление Украины уже идёт

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный обозреватель Юлиан Рёпке сообщил, что большое контрнаступление ВСУ уже началось. Об этом написали в Telegram-канале Bild*.

Фото: Министерство обороны Украины

Как подчеркнул эксперт, он проанализировал фото- и видеоматериалы о боях на Украине. По словам специалиста, Киев запустил операцию в "ожидаемом месте".

"Южнее Орехова происходит крупное наступление ВСУ, а именно на Токмак и Пологи", — сказал журналист.

Он добавил, что есть данные об атаках украинских военных на Васильевку. Однако нет снимков, которые подтвердили бы эту информацию. Также Рёпке сообщил, что ВСУ нанесли серьёзные ракетные удары по Токмаку, Мелитополю и Пологам.

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