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Военный эксперт Bild* Рёпке: большое контрнаступление Украины уже идёт

1:06
Силовые структуры

Военный обозреватель Юлиан Рёпке сообщил, что большое контрнаступление ВСУ уже началось. Об этом написали в Telegram-канале Bild*.

Военный эксперт Bild* Рёпке: большое контрнаступление Украины уже идёт
Фото: Министерство обороны Украины

Как подчеркнул эксперт, он проанализировал фото- и видеоматериалы о боях на Украине. По словам специалиста, Киев запустил операцию в "ожидаемом месте".

"Южнее Орехова происходит крупное наступление ВСУ, а именно на Токмак и Пологи", — сказал журналист.

Он добавил, что есть данные об атаках украинских военных на Васильевку. Однако нет снимков, которые подтвердили бы эту информацию. Также Рёпке сообщил, что ВСУ нанесли серьёзные ракетные удары по Токмаку, Мелитополю и Пологам.

* На территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещённых сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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