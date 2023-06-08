Глава Крыма Аксёнов ждёт от Киева новых попыток контрнаступления

По мнению главы Крыма Сергея Аксёнова, та попытка наступления со стороны ВСУ, которая была предпринята в ночь на 8 июня, не была основной.

Фото: ya.ru

Политик уверен, что за этим шагом ВСУ обязательно последуют другие.

"Это лишь эпизод в данном случае. Это не основное контрнаступление", — сказал Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24".

Глава Крыма подчеркнул, что российские военные действовали абсолютно верно и продуманно с военной точки зрения, удержав все занятые ранее позиции.

Аксёнов полагает, что украинское контрнаступление, в частности, подготовка к нему, находится под полным контролем спецслужб США и Британии.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что попытка прорыва обороны ВС РФ на Запорожском направлении окончилась для ВСУ провалом и огромными потерями. На всех участках этого направления продвижение украинской бригады было остановлено, добавил глава оборонного ведомства.