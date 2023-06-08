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Глава Крыма Аксёнов ждёт от Киева новых попыток контрнаступления

Силовые структуры

По мнению главы Крыма Сергея Аксёнова, та попытка наступления со стороны ВСУ, которая была предпринята в ночь на 8 июня, не была основной.

Глава Крыма Аксёнов ждёт от Киева новых попыток контрнаступления
Фото: ya.ru

Политик уверен, что за этим шагом ВСУ обязательно последуют другие.

"Это лишь эпизод в данном случае. Это не основное контрнаступление", — сказал Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24".

Глава Крыма подчеркнул, что российские военные действовали абсолютно верно и продуманно с военной точки зрения, удержав все занятые ранее позиции.

Аксёнов полагает, что украинское контрнаступление, в частности, подготовка к нему, находится под полным контролем спецслужб США и Британии.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что попытка прорыва обороны ВС РФ на Запорожском направлении окончилась для ВСУ провалом и огромными потерями. На всех участках этого направления продвижение украинской бригады было остановлено, добавил глава оборонного ведомства.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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