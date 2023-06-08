Минные поля очень высокой плотности, которыми закрепили свою линию обороны российские войска, не позволили продвинуться вперёд всем четырём колоннам ВСУ, которые шли в атаку ночью на позиции ВС РФ на Запорожском направлении.
Обстоятельства ночного боя раскрыл командующий 58-й армии Южного военного округа генерал-майор Иван Попов.
Военный подчеркнул, какую важную роль сыграли в ночной попытке прорыва минные поля "высочайшей плотности", которые находились на пути движения 47-й механизированной бригады противника.
"Фактически все четыре украинские колонны, которые пытались проломить оборону 70-го полка, были остановлены минными полями, которые установили военнослужащие этого полка", — сказал Попов, слова которого приводит РИА Новости.
Попов добавил, что произошедшее — только начало, а впереди российских военных ожидает тяжёлая работа.
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