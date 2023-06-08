Генерал-майор Попов объяснил, что остановило идущие в ночную атаку четыре колонны ВСУ

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минные поля очень высокой плотности, которыми закрепили свою линию обороны российские войска, не позволили продвинуться вперёд всем четырём колоннам ВСУ, которые шли в атаку ночью на позиции ВС РФ на Запорожском направлении.

Фото: 1zoom.ru

Обстоятельства ночного боя раскрыл командующий 58-й армии Южного военного округа генерал-майор Иван Попов.

Военный подчеркнул, какую важную роль сыграли в ночной попытке прорыва минные поля "высочайшей плотности", которые находились на пути движения 47-й механизированной бригады противника.

"Фактически все четыре украинские колонны, которые пытались проломить оборону 70-го полка, были остановлены минными полями, которые установили военнослужащие этого полка", — сказал Попов, слова которого приводит РИА Новости.

Попов добавил, что произошедшее — только начало, а впереди российских военных ожидает тяжёлая работа.