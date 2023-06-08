Рогов сообщил о возобновлении боёв действий на Запорожском направлении

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Запорожской области на участке между Ореховым и Токмаком возобновились активные боевые действия.

Фото: РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Четвертый вал?", — задаёт он риторический вопрос.

Напомним, ранее украинская армия уже предпринимала несколько неудачных попыток массированных наступлений по этому направлению.

По словам Рогова, националисты киевского режима на данном участке "идут на верную смерть". Армия России удерживает позиции в активной обороне, подытожил Рогов.

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