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Рогов сообщил о возобновлении боёв действий на Запорожском направлении

0:39
Силовые структуры

В Запорожской области на участке между Ореховым и Токмаком возобновились активные боевые действия.

Рогов сообщил о возобновлении боёв действий на Запорожском направлении
Фото: РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Четвертый вал?", — задаёт он риторический вопрос.

Напомним, ранее украинская армия уже предпринимала несколько неудачных попыток массированных наступлений по этому направлению.

По словам Рогова, националисты киевского режима на данном участке "идут на верную смерть". Армия России удерживает позиции в активной обороне, подытожил Рогов.

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Контрнаступление ВСУ: Чем ответит Россия?
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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