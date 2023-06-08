Группа пленных ВСУ, призванных из Закарпатской области, была передана российской стороной Венгрии при участии РПЦ.
Об этом сообщается на портале Русской православной церкви.
"8 июня в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы участвовавших в боевых действиях украинских военнопленных закарпатского происхождения", — сказано в сообщении.
О числе военнопленных не сообщается.
В украинских СМИ уже возмущаются, почему граждане Незалежной были переданы не Киеву, а Будапешту, хотя можно предполагать, что речь идёт об этнических венграх, компактно проживающих в Закарпатье.
Известно, что передача боевиков ВСУ произошла по просьбе Венгрии.
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