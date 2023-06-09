Глава Крыма Аксёнов сообщил о корректировке целей СВО России на Украине

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Цели спецоперации на Украине могут быть изменены, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, ситуация меняется ежедневно.

Фото: ria.ru

Как подчеркнул Аксёнов, действующие поставленные цели планомерно выполняются.

"Они обозначены, цели (СВО. — Прим. Ред.). Владимир Владимирович о них всё время говорит. Однако, ситуация меняется ежедневно, думаю, что всё-таки и цели будут так или иначе скорректированы, я лично не сомневаюсь", — сообщил Аксёнов телеканалу "Крым 24".

По словам главы Крыма, он ранее заявлял, что если не демилитаризовать всю территорию Украины, "оставшаяся" её вооружённая часть непременно вступит в НАТО и будет готовить новые диверсии в отношении России.