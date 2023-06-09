Цели спецоперации на Украине могут быть изменены, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, ситуация меняется ежедневно.
Как подчеркнул Аксёнов, действующие поставленные цели планомерно выполняются.
"Они обозначены, цели (СВО. — Прим. Ред.). Владимир Владимирович о них всё время говорит. Однако, ситуация меняется ежедневно, думаю, что всё-таки и цели будут так или иначе скорректированы, я лично не сомневаюсь", — сообщил Аксёнов телеканалу "Крым 24".
По словам главы Крыма, он ранее заявлял, что если не демилитаризовать всю территорию Украины, "оставшаяся" её вооружённая часть непременно вступит в НАТО и будет готовить новые диверсии в отношении России.
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