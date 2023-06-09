Украина допускает возможность мирного соглашения, если РФ изменит цели СВО

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава украинского министерства обороны Алексей Резников сказал, что Киев допускает возможность мирных переговоров и мирного соглашения.

Фото: фото с личного Фейсбук-аккаунта

Но на такой шаг Незалежная пойдёт, если Российская Федерация изменит заявленные ранее цели специальной военной операции, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Глава украинского Минобороны подчеркнул, что Кремль должен предоставить доказательства готовности к мирному соседству перед началом переговорного процесса.

Многие связывают такую риторику МО Украины с крайне неудачным контрнаступлением ВСУ.

Ранее в США заявляли, что дальнейшая военная и финансовая поддержка Украины будут зависеть от результатов контрнаступления.

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