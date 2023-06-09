В течение ночи ВСУ вводили в бой десятки единиц бронетехники, бросая под Орехов

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Запорожском направлении непрерывное наступление украинской армии — ВСУ бросают резервы, пытаясь прорвать фронт.

Фото: redstar.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

В течение ночи Киев бросал в бой десятки единиц бронетехники, штурмуя под Ореховом. Вторые сутки атаки врага отражают бойцы 291-го полка, при поддержке 70-го полка, разведчиков, спецназа, ВКС и артиллерии.

По наступающим националистам продолжают активно работать лётчики: боевые вертолёты и бомбардировщики наносят удары по подходящим резервам.

"Тяжелейшие бои продолжаются, ситуация крайне напряженная, но наши держатся, прорыва фронта нет", — пишет издание.

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