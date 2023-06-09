Упавший в Воронеже дрон летел к авиазаводу, его начали глушить РЭБ и он сбился с пути

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Упавший в Воронеже беспилотный летательный аппарат летел в сторону авиазавода, расположенного на улице Циолковского.

Фото: ru.wikipedia.org

БПЛА начали глушить средствами РЭБ, беспилотник повело и он сбился с пути, сообщает издание "Украина.ру".

Улица, на которой упал беспилотник, находится в Центральном районе. Неподалеку находится Воронежский госуниверситет и областное правительство.

Дрон шёл на высоте 200 метров, размах крыльев беспилотника — 1,5 метра. Сперва была информация, что беспилотный аппарат мог лететь в сторону аэродрома "Балтимор".

Жилой дом повреждён между 2-м и 3-м этажами, несколько квартир пострадало, цитирует РИА Новости управляющую компанию. Из жильцов дома никто не пострадал.

Эксперты на месте падения решают, требуется ли расселить дом, заявил губернатор. Помещение, в которое попал БПЛА, было пустым.

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