Подробности ночного удара по инфраструктуре Украины

Сегодня, 9 июня, ночью российские Вооружённые силы с 22:00 до 04:00 наносили удары по военной инфраструктуре Украины.

Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

Сирена воздушной тревоги звучала по всей территории Незалежной, сообщает Telegram-канал "NЕ.САХАР".

Взрывы слышны были в Днепропетровской, Житомирской, Львовской, Ровненской, Сумской и Харьковской областях.

Украинские воздушные силы подтвердили, что по объектам был нанесён удар дронами-камикадзе и крылатыми ракетами.

В Умани Черкасской области было попадание по крупному военному складу. В социальных сетях появился ролик, вероятно, с моментом детонации боеприпасов.

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