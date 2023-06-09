Политолог Котков: Китаю выгодно поставлять России военную технику для спецоперации на Украине

1:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков и военный эксперт Михаил Александров в разговоре с Pravda.Ru прокомментировали данные Bild*, согласно которым Китай поставил России технику для проведения спецоперации на Украине.

Фото: пресс-служба Кремля

"Бронеавтомобили китайского производства "Тигр" могли быть закуплены через страны Средней Азии. У нас нет точной информации", — отметил Котков.

Он допустил, что Пекин способен оказывать РФ подобную военную поддержку. Это выгодно для Китая, сказал политолог.

"КНР сможет на практике оценить и проверить своё вооружение в современном силовом конфликте. Напоминаю, что Пекин не принимал участие ни в одной войне с 1979 года. Если техника окажется эффективной, она повысит рейтинг китайского военно-промышленного комплекса. Таким образом больше стран будут её покупать", — объяснил собеседник издания.

Военный эксперт Александров подчеркнул, что, по его мнению, в случае поставок вооружения со стороны КНР ход спецоперации на Украине не изменится. При этом специалист допустил ускорение боевых действий.

"Такая поддержка облегчит нашим войскам выполнение поставленных задач, потери будут меньше. Если Китай сейчас помогает, то это хорошо, это можно только приветствовать", — заключил Александров.

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