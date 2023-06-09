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Bild*: Китай впервые поставил России военную технику для спецоперации на Украине

1:13
Силовые структуры

Обозреватель Bild* Юлиан Рёпке заявил, что Пекин передал России военную технику, которую солдаты задействуют в спецоперации на Украине.

"Китай впервые вмешался в конфликт и, кто бы мог подумать, КНР на стороне РФ", — подчеркнул эксперт.

Таким образом он отреагировал на кадры, опубликованные руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым, на которых можно заметить бронеавтомобили корпорации Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing. Их получили бойцы спецназа "Ахмат". Как отметил журналист, глава региона сел в БТР и сказал, что технику используют участники СВО.

Название китайских бронеавтомобилей на русском языке звучит как "Тигр" или "Герой". По мнению Рёпке, Москва не смогла бы получить эту технику без одобрения со стороны властей КНР.

* На территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещённых сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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