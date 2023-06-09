ВСУ скрытно десантировали на фланге 200 человек: не ушёл никто

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Запорожском направлении у Малой Токмачки ночью 10 июня идут серьёзные бои.

Фото: topwar.ru

Об этом сообщает издание "Украина.ру".

Неприятель попытался скрытно десантировать на одном из флангов порядка двухсот человек личного состава.

"Они думали, что двигаются скрытно, но это они так думали. По квадрату с вражеской пехотой отработали сразу несколько реактивных систем залпового огня. Говорят никто не ушел. Уверен завтра будет видео от Минобороны РФ", — пишет издание.

Уже сообщалось, что на Запорожском фронте у Орехова ВС РФ дают мощный ответ приближающимся ВСУ.

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