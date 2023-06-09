На Запорожском направлении у Малой Токмачки ночью 10 июня идут серьёзные бои.
Об этом сообщает издание "Украина.ру".
Неприятель попытался скрытно десантировать на одном из флангов порядка двухсот человек личного состава.
"Они думали, что двигаются скрытно, но это они так думали. По квадрату с вражеской пехотой отработали сразу несколько реактивных систем залпового огня. Говорят никто не ушел. Уверен завтра будет видео от Минобороны РФ", — пишет издание.
Уже сообщалось, что на Запорожском фронте у Орехова ВС РФ дают мощный ответ приближающимся ВСУ.
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