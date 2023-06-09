Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ВСУ скрытно десантировали на фланге 200 человек: не ушёл никто
Врач-иммунолог рассказала, какой вред может нанести лечение антибиотиками
Юрист объяснил, на какой срок законно отключать горячую воду в МКД
В России наблюдается ажиотажный спрос на автомобили в кредит
Граждан РФ разворачивают в аэропорту Тбилиси
Белгородские власти рассказали о материальной помощи жителям приграничных районов
ВСУ ведут артподготовку на Запорожском фронте, движется техника, ожидается новый штурм
В ФРГ призвали прекратить поддержку Киева после новой статьи в Washington Post
NYT: Спутники-шпионы США зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед её разрушением

Бой на Запорожском фронте: у Орехова ВС РФ дают мощный ответ приближающимся ВСУ

0:46
Силовые структуры

В ночь на 10 июня на Запорожском направлении украинская армия продолжила контрнаступление. У города Орехова боевая техника националистов пошла вперёд.

Бой на Запорожском фронте: у Орехова ВС РФ дают мощный ответ приближающимся ВСУ
Фото: redstar.ru

Об этом сообщает Telegram-канал издания "Русская весна".

Также сообщается, что российские артиллеристы отлично справляются с заданием, поджигая технику врага. Украинские штурмовики на некоторых позициях подбираются к окопам. Там уже идёт автоматный бой.

Военные корреспонденты сообщают, что вооруженные формирования украинской армии перед наступлением проводили артиллерийскую подготовку, применяя реактивные системы залпового огня "Град".

Мы следим за событиями.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Контрнаступ ВСУ: Взгляд Олега Царёва без цензуры
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Грозит ли России вспышка холеры после атаки на Каховскую ГЭС и потопа

Роспотребнадзор постоянно контролирует вопрос инфицирования холерой, берутся пробы воды, проводятся анализы и ситуация в стране стабильна.

ТАСС: Грозит ли РФ вспышка холеры после потопа на Херсонщине
"МК": туроператоры нашли россиянам возможность слетать вдвоём на море за 21 тысячу рублей
Россияне могут слетать вдвоём на море за 21 тысячу рублей
Не ешьте эти продукты: флеболог предупредил об опасности тромбоза
Как выжить при отравлении алкоголем
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Хватит ещё на неделю: итоги и потенциал первых дней наступления ВСУ
Глава Крыма сообщил о корректировке целей СВО на Украине
Выявлены опасные болезни, возникающие из-за алкоголя: учёные в шоке
Выявлены опасные болезни, возникающие из-за алкоголя: учёные в шоке
Последние материалы
ВСУ скрытно десантировали на фланге 200 человек: не ушёл никто
Врач-иммунолог рассказала, какой вред может нанести лечение антибиотиками
Бой на Запорожском фронте: у Орехова ВС РФ дают мощный ответ приближающимся ВСУ
Юрист объяснил, на какой срок законно отключать горячую воду в МКД
В России наблюдается ажиотажный спрос на автомобили в кредит
Граждан РФ разворачивают в аэропорту Тбилиси
Белгородские власти рассказали о материальной помощи жителям приграничных районов
ВСУ ведут артподготовку на Запорожском фронте, движется техника, ожидается новый штурм
В ФРГ призвали прекратить поддержку Киева после новой статьи в Washington Post
NYT: Спутники-шпионы США зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед её разрушением
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников