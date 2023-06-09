В ночь на 10 июня на Запорожском направлении украинская армия продолжила контрнаступление. У города Орехова боевая техника националистов пошла вперёд.
Об этом сообщает Telegram-канал издания "Русская весна".
Также сообщается, что российские артиллеристы отлично справляются с заданием, поджигая технику врага. Украинские штурмовики на некоторых позициях подбираются к окопам. Там уже идёт автоматный бой.
Военные корреспонденты сообщают, что вооруженные формирования украинской армии перед наступлением проводили артиллерийскую подготовку, применяя реактивные системы залпового огня "Град".
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