Бой на Запорожском фронте: у Орехова ВС РФ дают мощный ответ приближающимся ВСУ

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ночь на 10 июня на Запорожском направлении украинская армия продолжила контрнаступление. У города Орехова боевая техника националистов пошла вперёд.

Фото: redstar.ru

Об этом сообщает Telegram-канал издания "Русская весна".

Также сообщается, что российские артиллеристы отлично справляются с заданием, поджигая технику врага. Украинские штурмовики на некоторых позициях подбираются к окопам. Там уже идёт автоматный бой.

Военные корреспонденты сообщают, что вооруженные формирования украинской армии перед наступлением проводили артиллерийскую подготовку, применяя реактивные системы залпового огня "Град".

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