AT: войска ВС Украины выбрали самоубийственную тактику контрнаступления

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Контрнаступление ВСУ началось, о чём сообщило Минобороны ещё 5 июня. Украинские войска пошли в атаку сразу на пяти направлениях. Но результатом такого "наступа" стали потери в 350 человек, 30 танков, в том числе Leopard, один из которых удалось затрофеить российской армии.

Фото: avto.goodfon.ru

На Западе тактику ВС Украины назвали самоубийственной. Высокопоставленный офицер, который пожелал остаться неназванным, эмоционально высказался в интервью Asia Times.



"Если вы хотите вести наступление и у вас есть десяток бригад и несколько десятков танков, вы их концентрируете и пытаетесь прорваться. Украинцы носятся в пяти разных направлениях. Мы пытались сказать им, чтобы они прекратили эту разрозненную тактику", — сказал военный.

Другой источник также высмеял украинцев, назвав их миссию самоубийственной, так как без превосходства в воздухе выиграть битву невозможно. Кроме того, он назвал ВСУ "идиотами", которые "просто проиграли 30 танков".