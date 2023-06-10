Армия России затрофеила первые натовские танки Leopard

Первые натовские танки "Леопард" затрофеены. Военные ждут, когда можно будет рассмотреть распиаренную машину.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/46665

Об этом в своём Telegram-канале пишет военкор Александр Коц.

Но более всего с "Леопардом" хотят поближе познакомиться простые россияне, которые долгое время с тревогой вчитывались в сводки: от поставок танков Украине, до их первого уничтожения.

"Уже сейчас надо думать, как нанести по "Леопардам" информационный удар. Уже сейчас надо составить пул пишущих и снимающих для "охоты на Леопарда". Наметить конструкторов, которые расскажут о его сильных сторонах и продемонстрируют уязвимые зоны", — отметил военный корреспондент.

По его словам, надо определить полигон, где спецы Уралвагонзавода устроят гонку Т-90М и Leopard, а затем ответят на вопросы прессы.

Затрофеенные танки — наш козырь в информвойне. Новость о разгроме бронегруппы ВСУ наделала много шороху в западных СМИ, у них натурально истерика, подчеркнул Коц. Поэтому надо максимально раскрыть секреты Запада. Возможно, тогда там лишний раз подумают, прежде чем разбрасываться военными технологиями.

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