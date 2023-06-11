Экс-разведчик ВС США Риттер: в НАТО шокированы полным провалом наступления ВСУ

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Провал украинского контрнаступления, к которому так долго готовился Киев при помощи Запада, лишил НАТО всех вариантов для манёвра, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Фото: el.gr

"Какие у НАТО варианты? А у них нет никаких вариантов. Уровень, размах и ожесточённость конфликта на Украине невообразим для альянса. Войска НАТО к такому не готовы, не обучены и не оснащены", — пояснил он в интервью американскому каналу.

В настоящий момент помочь киевскому режиму не сможет даже ввод на Украину военнослужащих Североатлантического альянса, уверен эксперт.

Западный военный блок, добавил Риттер, не обладает необходимой системой снабжения, а значит не сможет показать сопоставимую с ВС России мощь артиллерийского огня.

"У НАТО нет армии, достойной упоминания", — резюмировал бывший разведчик.

Ранее российские сапёры рассказали, что мобилизованные ВСУ оставляют им послания на неактивированных минах.