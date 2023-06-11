Сапёрные подразделения группировки "Юг" ВС России находят на донецком участке линии соприкосновения неактивированные мины ВСУ с посланиями.
По словам бойцов Южной группировки войск, это может быть как нацистская символика, так и пожелания скорейшего примирения.
Украинские мобилизованные инженеры пишут записки на минах, которые не ставят на боевой взвод, рассказал командир полковой инженерной службы с позывным "Кирпич" журналистам агентства ТАСС.
"Один раз встретили — мина стояла не заминированная, а сзади на русском языке было написано: "Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой", — вспомнил он.
Получать такие послания, отметил военнослужащий, не только приятно. Они лишний раз подчеркивают, что не все украинцы хотят умирать за киевский режим.
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