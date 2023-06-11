ТАСС: мобилизованные сапёры ВСУ оставляют ВС РФ невзведённые мины с посланиями

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сапёрные подразделения группировки "Юг" ВС России находят на донецком участке линии соприкосновения неактивированные мины ВСУ с посланиями.

Фото: https://t.me/ogilvi

По словам бойцов Южной группировки войск, это может быть как нацистская символика, так и пожелания скорейшего примирения.

Украинские мобилизованные инженеры пишут записки на минах, которые не ставят на боевой взвод, рассказал командир полковой инженерной службы с позывным "Кирпич" журналистам агентства ТАСС.

"Один раз встретили — мина стояла не заминированная, а сзади на русском языке было написано: "Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой", — вспомнил он.

Получать такие послания, отметил военнослужащий, не только приятно. Они лишний раз подчеркивают, что не все украинцы хотят умирать за киевский режим.