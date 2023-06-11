19FortyFive: армия России доказала, что может уничтожать лучшую бронетехнику США

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

События последних дней в зоне спецоперации ВС РФ на Украине показали, что российская армия без труда справляется с лучшими образцами военной техники США, заявил американский аналитик Джек Бакби.

Фото: ru.wikipedia.org

Таким образом он прокомментировал видеоролики и фотографии из Запорожской области с подбитыми броневиками Bradley, которые украинским войскам передал Пентагон.

"То, что США дают Украине одни из своих лучших образцов военной техники, не означает, что Россия не может их повредить или уничтожить. Недавние кадры с Украины доказывают, что Москва может победить лучшие бронированные машины Америки", — написал Бакби в издании 19FortyFive.

Видео- и фотосвидетельства из зоны боевых действий показывают горящие американские броневики, добавил он. Что касается обездвиженных машин, подчеркнул эксперт, их в ближайшее время добьют русская артиллерия и беспилотники.