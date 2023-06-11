Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Уничтожение танков Leopard остановило Вашингтон от отправки Украине танков Abrams
Дерматолог Суворова предупредила о вреде сладкого для кожи
Экс-разведчик ВС США Риттер: в НАТО шокированы полным провалом наступления ВСУ
Гастроэнтеролог Мельникова: Бананы и молоко на ночь - лучшее средство от бессоницы
В Запорожской области системы РЭБ посадили два дрона ВСУ: Boeing из США и польский SkyEye
"Карательные отряды" активно готовятся к действиям на территории Белоруссии
Терапевт Кондрахин назвал самые тяжёлые последствия длительного течения коронавируса
ТАСС: мобилизованные сапёры ВСУ оставляют ВС РФ невзведённые мины с посланиями
Как самостоятельно определить, что вот-вот «умрут» тормозные суппорты

19FortyFive: армия России доказала, что может уничтожать лучшую бронетехнику США

1:00
Силовые структуры

События последних дней в зоне спецоперации ВС РФ на Украине показали, что российская армия без труда справляется с лучшими образцами военной техники США, заявил американский аналитик Джек Бакби.

19FortyFive: армия России доказала, что может уничтожать лучшую бронетехнику США
Фото: ru.wikipedia.org

Таким образом он прокомментировал видеоролики и фотографии из Запорожской области с подбитыми броневиками Bradley, которые украинским войскам передал Пентагон.

"То, что США дают Украине одни из своих лучших образцов военной техники, не означает, что Россия не может их повредить или уничтожить. Недавние кадры с Украины доказывают, что Москва может победить лучшие бронированные машины Америки", — написал Бакби в издании 19FortyFive.

Видео- и фотосвидетельства из зоны боевых действий показывают горящие американские броневики, добавил он. Что касается обездвиженных машин, подчеркнул эксперт, их в ближайшее время добьют русская артиллерия и беспилотники.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Киноляп Гайдая в фильме "Кавказская пленница" замечают единицы

В фильме Леонида Гайдая найдены киноляпы.

Телезрители нашли киноляп в фильме Леонида Гайдая "Кавказская пленница"
Внук Пугачёвой Никита Пресняков с женой обосновались на роскошной вилле в США
Привыкли к роскоши: Пресняков-младший живёт в США в мраморном особняке
Первые натовские танки Leopard захвачены
Кофе и колбасу лучше заменить чаем и сыром — врач-диетолог
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Три вредных продукта для сердца назвал врач-кардиолог
Запад встревожен уничтожением "Леопардов" на Запорожском направлении
Пенсии в России будут индексировать дважды в год — депутат Нилов
Пенсии в России будут индексировать дважды в год — депутат Нилов
Последние материалы
Дерматолог Суворова предупредила о вреде сладкого для кожи
Почему облезает бампер авто и как избежать его некачественного ремонта
Экс-разведчик ВС США Риттер: в НАТО шокированы полным провалом наступления ВСУ
Гастроэнтеролог Мельникова: Бананы и молоко на ночь - лучшее средство от бессоницы
В Запорожской области системы РЭБ посадили два дрона ВСУ: Boeing из США и польский SkyEye
"Карательные отряды" активно готовятся к действиям на территории Белоруссии
Терапевт Кондрахин назвал самые тяжёлые последствия длительного течения коронавируса
ТАСС: мобилизованные сапёры ВСУ оставляют ВС РФ невзведённые мины с посланиями
Как самостоятельно определить, что вот-вот «умрут» тормозные суппорты
5 веских доводов: почему Анапа лучше Геленджика?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников