В Запорожской области системы РЭБ посадили два дрона ВСУ: Boeing из США и польский SkyEye

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Запорожском направлении российские бойцы с помощью средств радиоэлектронной борьбы перехватили управление и посадили два натовских беспилотника ВСУ.

Фото: https://t.me/Rogandar/45597

Один из беспилотных аппаратов идентифицировали как разведывательный дрон от американской компании "Боинг", другой БПЛА — SkyEye от польского производителя.

"В Запорожской области с помощью РЭБ посажены два украинских БПЛА: Boeing Insitu ScanEagle от США и польский SkyEye", — сообщил российский журналист Александр Неукропный в своём Telegram-канале.

Утром 11 июня губернатор Калужской области сообщил о падении двух беспилотных летательных аппаратов в регионе. По его словам, пострадавших и разрушений в результате инцидентов нет.