На Запорожском направлении российские бойцы с помощью средств радиоэлектронной борьбы перехватили управление и посадили два натовских беспилотника ВСУ.
Один из беспилотных аппаратов идентифицировали как разведывательный дрон от американской компании "Боинг", другой БПЛА — SkyEye от польского производителя.
"В Запорожской области с помощью РЭБ посажены два украинских БПЛА: Boeing Insitu ScanEagle от США и польский SkyEye", — сообщил российский журналист Александр Неукропный в своём Telegram-канале.
Утром 11 июня губернатор Калужской области сообщил о падении двух беспилотных летательных аппаратов в регионе. По его словам, пострадавших и разрушений в результате инцидентов нет.
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