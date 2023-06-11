В США рассказали о неприятной новости, которую пришлось услышать президенту Зеленскому

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия Украины понесла большие потери в контрнаступлении в Запорожской области.

Фото: РИА Новости

Об этом в своей колонке в Substack написал американский журналист, экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

Зеленскому, посетившему территорию Херсонской области, рассказали "новость, которую он не хотел слышать" — об огромных потерях и неудачах ВСУ при попытках наступления.

"Русским удалось подбить много украинских танков, в том числе поставленные французами AMX-10 и переданные ФРГ Украине танки Leopard. Русские также уничтожили критически важный радар Hensoldt TRML-4D AESA, часть системы ПВО Iris-T", — отметил Брайен.

По его словам, даже "пожалуй, лучшей" в ВСУ 47-й мехбригаде, обученной НАТО, оснащенной современной техникой и оборудованием, не удалось отбросить армию РФ.

"Неясно, какой общий ущерб был нанесён этой бригаде, но другие подразделения были разгромлены настолько, что некоторые батальоны отказались сражаться", — отмечает Брайен.

Судя по всему, Киев может скоро пойти на договор с Россией, подытожил автор.

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