Уничтожение танков Leopard остановило американскую власть от отправки киевской власти танков Abrams.
Об этом сообщил военный обозреватель Виктор Литовкин.
По его словам, уничтожение "Леопардов" на Украине показало Белому дому бессмысленность отправки вооружённым силам Украины своих "Абрамсов".
По мнению полковника в отставке, Вашингтон знал, что немецкие танки Leopard "будут гореть" в зоне боевых действий, поэтому не пустили туда свои Abrams. В Штатах очень не хотели, чтобы уничтожение этой американской тяжёлой техники армией России нанесло удар по имиджу "военной мощи" США.
Ранее в Министерстве обороны Украины отказались "оправдываться" за уничтожение поставленной Западом бронетехники.
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