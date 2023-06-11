Уничтожение танков Leopard остановило Вашингтон от отправки Украине танков Abrams

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Уничтожение танков Leopard остановило американскую власть от отправки киевской власти танков Abrams.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Об этом сообщил военный обозреватель Виктор Литовкин.

По его словам, уничтожение "Леопардов" на Украине показало Белому дому бессмысленность отправки вооружённым силам Украины своих "Абрамсов".

По мнению полковника в отставке, Вашингтон знал, что немецкие танки Leopard "будут гореть" в зоне боевых действий, поэтому не пустили туда свои Abrams. В Штатах очень не хотели, чтобы уничтожение этой американской тяжёлой техники армией России нанесло удар по имиджу "военной мощи" США.

Ранее в Министерстве обороны Украины отказались "оправдываться" за уничтожение поставленной Западом бронетехники.

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