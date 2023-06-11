Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
19FortyFive: армия России доказала, что может уничтожать лучшую бронетехнику США
Дерматолог Суворова предупредила о вреде сладкого для кожи
Экс-разведчик ВС США Риттер: в НАТО шокированы полным провалом наступления ВСУ
Гастроэнтеролог Мельникова: Бананы и молоко на ночь - лучшее средство от бессоницы
В Запорожской области системы РЭБ посадили два дрона ВСУ: Boeing из США и польский SkyEye
"Карательные отряды" активно готовятся к действиям на территории Белоруссии
Терапевт Кондрахин назвал самые тяжёлые последствия длительного течения коронавируса
ТАСС: мобилизованные сапёры ВСУ оставляют ВС РФ невзведённые мины с посланиями
Как самостоятельно определить, что вот-вот «умрут» тормозные суппорты

Уничтожение танков Leopard остановило Вашингтон от отправки Украине танков Abrams

0:49
Силовые структуры

Уничтожение танков Leopard остановило американскую власть от отправки киевской власти танков Abrams.

Уничтожение танков Leopard остановило Вашингтон от отправки Украине танков Abrams
Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Об этом сообщил военный обозреватель Виктор Литовкин.

По его словам, уничтожение "Леопардов" на Украине показало Белому дому бессмысленность отправки вооружённым силам Украины своих "Абрамсов".

По мнению полковника в отставке, Вашингтон знал, что немецкие танки Leopard "будут гореть" в зоне боевых действий, поэтому не пустили туда свои Abrams. В Штатах очень не хотели, чтобы уничтожение этой американской тяжёлой техники армией России нанесло удар по имиджу "военной мощи" США.

Ранее в Министерстве обороны Украины отказались "оправдываться" за уничтожение поставленной Западом бронетехники.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Abrams M1A2 - в чём их уникальность и мощь
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Киноляп Гайдая в фильме "Кавказская пленница" замечают единицы

В фильме Леонида Гайдая найдены киноляпы.

Телезрители нашли киноляп в фильме Леонида Гайдая "Кавказская пленница"
Внук Пугачёвой Никита Пресняков с женой обосновались на роскошной вилле в США
Привыкли к роскоши: Пресняков-младший живёт в США в мраморном особняке
Первые натовские танки Leopard захвачены
Кофе и колбасу лучше заменить чаем и сыром — врач-диетолог
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Три вредных продукта для сердца назвал врач-кардиолог
Запад встревожен уничтожением "Леопардов" на Запорожском направлении
Пенсии в России будут индексировать дважды в год — депутат Нилов
Пенсии в России будут индексировать дважды в год — депутат Нилов
Последние материалы
Дерматолог Суворова предупредила о вреде сладкого для кожи
Почему облезает бампер авто и как избежать его некачественного ремонта
Экс-разведчик ВС США Риттер: в НАТО шокированы полным провалом наступления ВСУ
Гастроэнтеролог Мельникова: Бананы и молоко на ночь - лучшее средство от бессоницы
В Запорожской области системы РЭБ посадили два дрона ВСУ: Boeing из США и польский SkyEye
"Карательные отряды" активно готовятся к действиям на территории Белоруссии
Терапевт Кондрахин назвал самые тяжёлые последствия длительного течения коронавируса
ТАСС: мобилизованные сапёры ВСУ оставляют ВС РФ невзведённые мины с посланиями
Как самостоятельно определить, что вот-вот «умрут» тормозные суппорты
5 веских доводов: почему Анапа лучше Геленджика?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников