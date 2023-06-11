РВ: российский солдат один вступил в бой против толпы штурмовиков ВСУ на бронетехнике США

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились кадры боя бесстрашного российского героя против целой толпы штурмовиков вооружённых сил Украины (ВСУ) на американской бронетехнике. Видео опубликовали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Бой русского героя против толпы американской бронетехники

Сообщается, что украинские боевики пошли в наступление на фланге у Авдеевки под Донецком. Они атаковали опорный пункт одной из рот Донецкого армейского корпуса.

При поддержке американского бронеавтомобиля "Хаммер" националисты приблизились вплотную к окопам российских военных и начали штурм. Навстречу им вышел боец, который под шквалом огня в одиночку отражал атаку врага. На даный момент судьба воина неизвестна, заключили авторы издания.

Ранее сообщалось, что потери Украины за шесть дней "репетиции наступления" превысили семь тысяч убитыми.