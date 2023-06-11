Вооружённые силы Украины объявила наступление под давлением Вашингтона.
Об этом сообщает китайское издание Global Times.
"Объявление о контрнаступлении Украины прозвучало в то время, когда в западных странах, особенно в Соединённых Штатах, растёт тревога, поскольку на поле боя с украинской стороны не видно никаких признаков победы", — пишет автор статьи в китайской газете.
Ранее бывший сотрудник Министерства обороны Украины Дэвид Петреус Владимир Зеленский узнал неприятную новость о больших потерях ВСУ.
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