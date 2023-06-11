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В США убеждают идти Киев вперёд, чтобы сокрушить русских

1:09
Силовые структуры

ВСУ при контрнаступлении оснащены западной техникой и просто обязаны беспрерывно двигаться вперёд, проводя ротацию подразделений.

В США убеждают идти Киев вперёд, чтобы сокрушить русских
Фото: topwar.ru

Об этом сообщил бывший глава ЦРУ и экс-руководитель Центрального командования вооруженных сил США Дэвид Петреус.

Он убеждён, что ВС РФ не сумеют отбить наступление украинской армии.

"Это не та сила, которая устоит и выстоит перед лицом того, что, по моему мнению, будет очень впечатляющими общевойсковыми операциями украинских войск с западными танками и БМП, которые используют артиллерию и миномёты для подавления врага", — цитирует американского генерала "ПолитНавигатор".

По его словам, всё это поддерживается тыловыми формированиями, которые идут за основными силами с боеприпасами, продовольствием, ГСМ, водой, медикаментами, перечисляет Петреус.

Он очень надеется, что у армии Украины будет возможность для длительной операции, и это "прорвёт оборону русских". При этом он заявил, что Запад всё меньше боится РФ.

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Контрнаступление на фронте закончилось трагедией. Заявление США РФ Трампа
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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