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Минпромторг: ВСУ ударили Storm Shadow по Херсонской области, где побывал Мантуров

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Силовые структуры

В Минпромторге подтвердили информацию, что после отъезда из Херсонской области вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, украинские боевики ударили по территории ракетами Storm Shadow.

Минпромторг: ВСУ ударили Storm Shadow по Херсонской области, где побывал Мантуров
Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Так, Мантуров был в регионе с рабочим визитом и обсуждал помощь жителям подтопленной области.

"Накануне вице-премьер ездил в Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий и обеспечение их товарами первой необходимости", — сообщили в ведомстве РИА Новости.

На вопрос, действительно ли ВСУ нанесли удар дальнобойными ракетами Storm Shadow буквально через несколько минут после отъезда Мантурова из региона, в Минпромторге сообщили, что подтверждают данную информацию.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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