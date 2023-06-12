Минпромторг: ВСУ ударили Storm Shadow по Херсонской области, где побывал Мантуров

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Минпромторге подтвердили информацию, что после отъезда из Херсонской области вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, украинские боевики ударили по территории ракетами Storm Shadow.

Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Так, Мантуров был в регионе с рабочим визитом и обсуждал помощь жителям подтопленной области.

"Накануне вице-премьер ездил в Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий и обеспечение их товарами первой необходимости", — сообщили в ведомстве РИА Новости.

На вопрос, действительно ли ВСУ нанесли удар дальнобойными ракетами Storm Shadow буквально через несколько минут после отъезда Мантурова из региона, в Минпромторге сообщили, что подтверждают данную информацию.