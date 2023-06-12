В Минпромторге подтвердили информацию, что после отъезда из Херсонской области вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, украинские боевики ударили по территории ракетами Storm Shadow.
Так, Мантуров был в регионе с рабочим визитом и обсуждал помощь жителям подтопленной области.
"Накануне вице-премьер ездил в Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий и обеспечение их товарами первой необходимости", — сообщили в ведомстве РИА Новости.
На вопрос, действительно ли ВСУ нанесли удар дальнобойными ракетами Storm Shadow буквально через несколько минут после отъезда Мантурова из региона, в Минпромторге сообщили, что подтверждают данную информацию.
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