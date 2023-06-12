Боевики ВСУ в шоке сбежали из горящего танка после прямого попадания

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось видео, на котором боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) в шоке покидают горящий танк. Кадрами поделился в своём Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко.

Боевики ВСУ в шоке бросили горящий танк

Репортёр пояснил, что во время боя на Запорожском направлении украинский танк решил зайти на позиции бойцов российской армии. Однако его встретили выстрелом из ПТУР.

Экипаж даже не пытался спасти полыхающую машину после прямого попадания, а просто сразу бросился бежать, заметил военкор.

Ранее Pravda.Ru опубликовала видео, как российский дрон-камикадзе "Ланцет" насквозь пробил бронеавтомобиль спецназа США.