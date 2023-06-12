В Сети появились уникальные кадры поражения бронеавтомобиля Oshkosh, который стоит на вооружении большей части специальных подразделений армии и нацгвардии США. Недавно данная техника была передана и вооружённым силам Украины (ВСУ). Видео опубликовали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Авторы издания пояснили, что сняты кадры на Времьевском выступе, за который идут сейчас тяжелейшие бои. Кумулятивная струя российского дрона-камикадзе "Ланцет" насквозь пробила броню американской машины.
В комментариях к посту подписчики канала отметили, что армии России нужно ещё больше подобного вооружения, чтобы уничтожать технику противника не десятками, а сотнями.
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