РВ: российский дрон "Ланцет" пробил насквозь бронеавтомобиль спецназа США

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились уникальные кадры поражения бронеавтомобиля Oshkosh, который стоит на вооружении большей части специальных подразделений армии и нацгвардии США. Недавно данная техника была передана и вооружённым силам Украины (ВСУ). Видео опубликовали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Ланцет пробил насквозь бронеавтомобиль спецназа США

Авторы издания пояснили, что сняты кадры на Времьевском выступе, за который идут сейчас тяжелейшие бои. Кумулятивная струя российского дрона-камикадзе "Ланцет" насквозь пробила броню американской машины.

В комментариях к посту подписчики канала отметили, что армии России нужно ещё больше подобного вооружения, чтобы уничтожать технику противника не десятками, а сотнями.