Минобороны РФ опубликовало видео применения FPV-дронов для поражения опорных пунктов ВСУ

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные вскрыли позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении спецоперации.

Как сообщили в Минобороны, подразделения ВС РФ использовали FPV-дроны для атаки на долговременные укрепления противника.

"В результате точного удара дронов опорный пункт с боевиками ВСУ был уничтожен", — подчеркнули представители ведомства.

Соответствующие кадры публикует РИА Новости. На видеозаписи продемонстрировано, как беспилотник наводится на украинский опорник, после чего направляется в его сторону и поражает цель. Другой дрон проконтролировал выполнение боевой задачи.

Ранее пресс-служба МО России обнародовала кадры уничтожения бронетехники ВСУ разведывательно-ударными вертолётами Ка-52 на Южно-Донецком направлении.