Российские военные вскрыли позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении спецоперации.
Как сообщили в Минобороны, подразделения ВС РФ использовали FPV-дроны для атаки на долговременные укрепления противника.
"В результате точного удара дронов опорный пункт с боевиками ВСУ был уничтожен", — подчеркнули представители ведомства.
Соответствующие кадры публикует РИА Новости. На видеозаписи продемонстрировано, как беспилотник наводится на украинский опорник, после чего направляется в его сторону и поражает цель. Другой дрон проконтролировал выполнение боевой задачи.
Ранее пресс-служба МО России обнародовала кадры уничтожения бронетехники ВСУ разведывательно-ударными вертолётами Ка-52 на Южно-Донецком направлении.
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