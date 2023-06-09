В официальном Telegram-канале Минобороны РФ заявили, что Воздушно-космические силы Российской Федерации ликвидировали бронетехнику армии Украины на Южно-Донецком направлении, и опубликовали кадры работы военных.
"Главное — выбивать танки", — подчеркнули в ведомстве.
По его данным, экипаж разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 обнаружил технику противника и нанёс по ней ракетный удар. Как подчеркнули в министерстве, танк и украинские солдаты уничтожены.
Ранее в МО продемонстрировали кадры ликвидации бронетехники ВСУ на Запорожском направлении.
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