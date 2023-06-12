Расположенные в Орехове боевые запасы украинской армии уничтожены армией России. Как сообщает Военная Хроника, в резерве находились оперативные боекомплекты, которые были необходимы для дальнейшего наступления в район Работино — Копани.
Ранее представители Министерства обороны РФ сообщили о пресечении деятельности украинской ДРГ в районе Григоровки в ДНР. ВС РФ обесточили все возможные пути для ВСУ.
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