По резервам ВСУ в Орехове нанесли удар ВС РФ

0:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Расположенные в Орехове боевые запасы украинской армии уничтожены армией России. Как сообщает Военная Хроника, в резерве находились оперативные боекомплекты, которые были необходимы для дальнейшего наступления в район Работино — Копани.

Ранее представители Министерства обороны РФ сообщили о пресечении деятельности украинской ДРГ в районе Григоровки в ДНР. ВС РФ обесточили все возможные пути для ВСУ.