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По резервам ВСУ в Орехове нанесли удар ВС РФ

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Силовые структуры

Расположенные в Орехове боевые запасы украинской армии уничтожены армией России. Как сообщает Военная Хроника, в резерве находились оперативные боекомплекты, которые были необходимы для дальнейшего наступления в район Работино — Копани.

Ранее представители Министерства обороны РФ сообщили о пресечении деятельности украинской ДРГ в районе Григоровки в ДНР. ВС РФ обесточили все возможные пути для ВСУ.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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