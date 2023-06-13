В районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) в плен российским военным сдались два экипажа БМП вооружённых сил Украины Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в силовых структурах региона.
Он заявил, что командир одного из взводов 110-й ОМБр ВСУ вышел на связь с одним из подразделений армии России и попросил оказать помощь его раненым солдатам, так как командование бригады отказало в эвакуации.
Украинский командир просил обеспечить безопасный коридор, так как сдача остатков его подразделения в плен будет происходить со всем штатным вооружением, включая две оставшиеся БМП-1.
Пленные боевики находятся на территории республики, операция прошла успешно, добавил источник издания.
Ранее о сдаче в плен целого взвода ВСУ на Авдеевском направлении сообщил репортёр Андрей Руденко.
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