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ТАСС: два экипажа украинских БМП сдались в плен военным РФ под Авдеевкой

0:57
Силовые структуры

В районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) в плен российским военным сдались два экипажа БМП вооружённых сил Украины Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в силовых структурах региона.

ТАСС: два экипажа украинских БМП сдались в плен военным РФ под Авдеевкой
Фото: https://t.me/RVvoenkor/26442

Он заявил, что командир одного из взводов 110-й ОМБр ВСУ вышел на связь с одним из подразделений армии России и попросил оказать помощь его раненым солдатам, так как командование бригады отказало в эвакуации.

Украинский командир просил обеспечить безопасный коридор, так как сдача остатков его подразделения в плен будет происходить со всем штатным вооружением, включая две оставшиеся БМП-1.

Пленные боевики находятся на территории республики, операция прошла успешно, добавил источник издания.

Ранее о сдаче в плен целого взвода ВСУ на Авдеевском направлении сообщил репортёр Андрей Руденко.

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Боевики ВСУ в шоке бросили горящий танк
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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