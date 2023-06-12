Руденко: на Авдеевском направлении в плен сдался целый взвод ВСУ

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Контрнаступление вооружённых сил Украины на Запорожском направлении продолжается. Боевики, не считаясь с огромными потерями, пытаются идти вперёд. Однако умирать за киевский режим, похоже, хотят не все украинцы. Под Донецком на Авдеевском направлении в плен сдался целый взвод ВСУ. Об этом сообщил в своём Telegram-канале в понедельник вечером военный журналист Андрей Руденко.

Фото: t.me/RVvoenkor

По словам репортёра, чтобы спасти людей, на связь с одним из российских подразделений вышел командир 110-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ. Его командование отказало ему в эвакуации, хотя у него много раненых.

Подразделение ВСУ после переговоров вышло в полном составе на БМП в сторону позиций армии России. Раненым оказали помощь, с остальными работают специалисты, добавил военкор.

Ранее в Сети появилось видео, на котором боевики ВСУ добили и сожгли раненого сослуживца после боя.

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