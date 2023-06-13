Илон Маск прокомментировал потерю ВСУ немецких танков Leopard 2 на поле боя

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Потерю украинскими военными немецких танков Leopard 2 прокомментировал в соцсети американский миллиардер Илон Маск. Он высказал под постом одного из подписчиков своё мнение по этому поводу.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/46665

Бизнесмен заявил, что небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами. И добавил, что их должно быть или много, или не быть вообще.

Ранее пост про замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника, который потребовал от Германии поставить больше "Леопардов", опубликовал пользователь Сети. Он отметил, что, судя по роликам, российские военные просто разрывают танки в клочья. И предположил, что украинские солдаты подготовлены недостаточно для их использования, а новые поставки, скорее всего, также будут напрасными.

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