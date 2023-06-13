Потерю украинскими военными немецких танков Leopard 2 прокомментировал в соцсети американский миллиардер Илон Маск. Он высказал под постом одного из подписчиков своё мнение по этому поводу.
Бизнесмен заявил, что небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами. И добавил, что их должно быть или много, или не быть вообще.
Ранее пост про замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника, который потребовал от Германии поставить больше "Леопардов", опубликовал пользователь Сети. Он отметил, что, судя по роликам, российские военные просто разрывают танки в клочья. И предположил, что украинские солдаты подготовлены недостаточно для их использования, а новые поставки, скорее всего, также будут напрасными.
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