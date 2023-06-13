Профессор Кларк: недостаток авиации является ключевым пробелом для армии Украины

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Дефицит боевой авиации на фоне доминирования артиллерии ВС РФ является ключевым пробелом в контрнаступлении Украины. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на профессора факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа Майкла Кларка.

Фото: Министерство обороны Украины

По словам эксперта, российские подразделения имеют преимущество на линии соприкосновения благодаря артиллерийским установкам.

Он считает, что боевики ВСУ будут остро ощущать дефицит авиации, ведь самолёты могли бы поддерживать наступление с воздушного пространства.

Как пояснил профессор, Запад до сих пор не передал истребители F-16 Киеву, несмотря на все обещания.

Кларк также добавил, что мобильные системы противовоздушной обороны (ПВО) есть на Украине лишь в небольшом количестве. Это ещё одна большая проблема Киева, уточнил специалист.

Ранее британский военный аналитик Франц-Стефан Гади заявил, что коллективный Запад не в состоянии оказывать полноценную поддержку украинской армии, хотя и пытается доказать обратное.