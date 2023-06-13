Бои на Запорожском направлении: ВС РФ уничтожают технику и базы ВСУ

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские Вооружённые силы уничтожают военную технику и базы ВСУ в ходе продолжающихся боевых действий на Запорожском направлении.

Фото: YouTube

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

На данный момент бои на Ореховском фронте приобрели позиционный характер. Разведгруппы и артиллерия российской армии уничтожают выявленные базы и места скопления техники неприятеля, отметило издание.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ уничтожили националистический батальон "Арей", заявивший о взятии села Нескучное на острие Времьевского выступа.