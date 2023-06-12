Рожин: ВСУ готовятся наступать на Времьевский выступ самой обученной 72-й бригадой

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В настоящий момент Вооружённые силы Украины в районе Времьевского выступа готовятся к нанесению ударов по позициям ВС РФ из реактивных систем залпового огня М142 "HIMARS".

Фото: t.me/RVvoenkor

Об этом сообщает в Telegram-канале военный обозреватель Борис Рожин.

"Готовится возобновление наступательных действий с применением дымовых завес силами штурмовых групп из состава 31-й отдельной механизированной бригады и ССО Украины, усиленных танковыми подразделениями", — отметил эксперт.

По его словам, подразделения будут усилены 35-м, 37-м обрмп, и, что особенно важно, артподразделением БрАГ 72-й омбр. Именно эта бригада сейчас сейчас считается в ВСУ наиболее боеспособной. По всей вероятности, враг идёт ва-банк.

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