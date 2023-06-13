Марочко: российские военные сорвали контрнаступление ВСУ на Краснолиманском направлении

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные сорвали попытки контрнаступления украинских боевиков на Краснолиманском направлении. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости

По словам эксперта, ВСУ несколько раз пытались преодолеть российские оборонительные рубежи, но безуспешно.

Всего российская группировка войск "ЮГ" отразила три серьезные атаки ВСУ в районе Кременной и Лисичанска. Тем не менее, противник продолжает разведку боем с использованием небольших штурмовых групп.

Напомним, ранее Марочко сообщал, что украинские военные утратили инициативу на Купянском направлении и перешли к обороне.