Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные сорвали попытки контрнаступления украинских боевиков на Краснолиманском направлении. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам эксперта, ВСУ несколько раз пытались преодолеть российские оборонительные рубежи, но безуспешно.
Всего российская группировка войск "ЮГ" отразила три серьезные атаки ВСУ в районе Кременной и Лисичанска. Тем не менее, противник продолжает разведку боем с использованием небольших штурмовых групп.
Напомним, ранее Марочко сообщал, что украинские военные утратили инициативу на Купянском направлении и перешли к обороне.
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