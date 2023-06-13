Результаты ночной воздушной атаки ВКС России по складам, казармам и базам ВСУ

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 13 июня, ночью была произведена беспрецедентная по продолжительности комбинированная атака по Украине.

Фото: https://t.me/stranaua

С 02:00 до 04:45 беспилотники-камикадзе в "комплексе" с ракетами Х-101 держали в напряжении всю Незалежную, сообщает в Telegram-канале телеведущий Руслан Осташко.

"Самые ощутимые удары нанесены по Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областям. Из городов самые массированные удары — по Кривому Рогу и Днепропетровску. Меньше внимания ВКС России уделили Киеву и Тернопольской области", — отметил ведущий Первого канала.

Серьёзная воздушная атака, по всей вероятности, связана с тем, что ВС РФ решали задачу "обнуления" резервов врага, которые сосредотачиваются на логистических хабах, ведущих к зоне "контрнаступления".

"Всю ночь взрывы гремели в Киеве, Тернополе, Днепропетровске, Харькове, Кировограде, Кривом Роге. Летели дроны и ракеты. ПВО Украины ловко всё сбивало располагами, складами, техникой", — иронично прокомментировал журналист Сергей Колясников.

Генштаб ВСУ уже признал, что "минимум" четыре ракеты и три БПЛА не были сбиты системами противовоздушной обороны Украины.

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