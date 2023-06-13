На двух направлениях Запорожского фронта отмечены очень большие потери ВСУ.
Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На Васильевском направлении и на непосредственно Ореховско-Пологовском всё под контролем, там мы отбили все атаки, враг понёс большие потери, и очевидно, что сейчас зализывает раны", — в эфире телеканала "Соловьёв LIVE" заявил сотрудник Запорожской обладминистрации.
По словам Рогова, сейчас националистические силы проводят перегруппировку и подтягивают к местам контрнаступления резервы.
Ранее он сообщал, что на Украине на фоне "наступления" возник серьёзный дефицит донорской крови. Учитывая колоссальные потери украинской армии, в различных регионах Незалежной появились заявления о срочной сдаче крови.
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