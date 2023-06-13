РВ: Россия нанесла по Украине комбинированный удар в несколько волн

0:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия нанесла по объектам Украины комбинированный удар, который был произведён несколькими волнами. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".

Фото: 9111.ru

Минувшей ночью и утром военную инфраструктуру Незалежной атаковали ракеты и беспилотники. На данный момент в стране идут отбои воздушной тревоги.

Взрывы прогремели в Киевской и Харьковской областях, под удар попали склады в Салтовском районе. В Кривом Роге поражено промышленное предприятие.