Российская армия нанесла по объектам Украины комбинированный удар, который был произведён несколькими волнами. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".
Минувшей ночью и утром военную инфраструктуру Незалежной атаковали ракеты и беспилотники. На данный момент в стране идут отбои воздушной тревоги.
Взрывы прогремели в Киевской и Харьковской областях, под удар попали склады в Салтовском районе. В Кривом Роге поражено промышленное предприятие.
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Зарубежные медики призвали опасаться семи видов рака, которые они называют "тихими убийцами", так как их симптомы часто остаются незамеченными.