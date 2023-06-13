РИА Новости: военнослужащие ВС России получили модернизированное оружие

2:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В результате боевых действий стало очевидно, что вооружение ВС РФ требует модернизации. В связи с этим была отправлена на фронт обновлённая версия автомата Калашникова. Подробности о этом рассказал обозреватель РИА Новости Давид Нармания.

Фото: Правда.Ру

С 2019 года постепенно заменяется легендарный АК-74 на АК-12. Разработчики стремились дополнить оружие точностью стрельбы и эргономикой. Было достигнуто снижение веса автомата, добавлена система циркуляции воздуха, которая позволяет ему дольше стрелять длинными очередями без перегрева.

Кроме того, АК-12 оснастили планкой Пикатинни для различных аксессуаров, что позволяет адаптировать оружие под конкретного стрелка и выполняемые задачи. Изменилась форма приклада, он стал складным и телескопическим.

Удалось облегчить оружие. Добавили систему циркуляции воздуха, благодаря чему автомат дольше стреляет длинными очередями без перегрева.

"АК-12 у нас много кто пользуется — почти половина полка. У него большой простор для модернизации всякими тактическими примочками. Мой 74-й тоже модернизируется спокойно, но 12-й лучше к этому приспособлен. На него банально удобнее вешать прицелы, сошки и прочее. А ещё он очень точный, прямо стреляет пуля в пулю", — поделился мобилизованный боец с позывным "Кукуха".

С учётом нового боевого опыта и отзывов бойцов доработана новая версия АК-12. Планируется завершить испытания этой модели к середине июня, но уже была отправлена первая партия из ста автоматов на фронт.

Диоптрический прицел доработан для обеспечения лучшей работоспособности в любых погодных условиях. Вместо ДТК с байонетом установлен несъёмный пламегаситель, который также может быть использован для крепления малошумного прибора.

Влияние этих изменений на улучшение автомата станет ясно после проведения испытаний в реальных боевых условиях. Однако главное достижение заключается в том, что разработчики учли отзывы тех, кто непосредственно работает с оружием.

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