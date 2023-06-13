Национальный антитеррористический комитет заявил, что объекты российского транспорта вблизи зоны проведения специальной военной операции являются целями спецслужб Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Начиная с февраля 2022 года на объектах транспортной инфраструктуры России удалось предотвратить 28 терактов и диверсий. Данную информацию во время заседания НАК озвучил директор ФСБ Александр Бортников.
В комитете утверждают, что целью украинских спецслужб является нарушение транспортного сообщения вблизи зоны СВО. Кроме того, боевики пытаются помешать снабжению вооруженных сил России и новых регионов страну.
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