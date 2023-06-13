В НАК назвали цели терактов СБУ на территории России

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Национальный антитеррористический комитет заявил, что объекты российского транспорта вблизи зоны проведения специальной военной операции являются целями спецслужб Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Начиная с февраля 2022 года на объектах транспортной инфраструктуры России удалось предотвратить 28 терактов и диверсий. Данную информацию во время заседания НАК озвучил директор ФСБ Александр Бортников.

В комитете утверждают, что целью украинских спецслужб является нарушение транспортного сообщения вблизи зоны СВО. Кроме того, боевики пытаются помешать снабжению вооруженных сил России и новых регионов страну.